Убийственная ревность: рецидивист до смерти избил нового избранника своей возлюбленной

В Шымкенте подсудимый, который получил условный срок за избиение матери гражданской жены, пошел на очередное преступление. Мужчина до смерти избил нового сожителя бывшей возлюбленной, передаёт OTYRAR.

Шокирующее преступление произошло в Шымкенте. Труп 35-летнего мужчины обнаружили в подъезде многоквартирного дома. Очевидцы инцидента сообщили: мужчина до смерти забил своего оппонента. После чего скрылся с места происшествия.

Подозреваемого в жестоком преступлении удалось задержать в Толебийском районе. Задержанный рассказал: приревновал бывшую возлюбленную к новому сожителю.

«Оперуполномоченный Арман Арипжанов, исходя из своего опыта работы по розыску преступников, предположил, что сбежавший, первым делом, направится домой, чтобы забрать личные вещи и документы. Проинформированный о том, что подозреваемый – житель города Ленгера, Туркестанской области, и, зная об отсутствии у него машины, оперативник выехал на стоянку таксистов. Один из водителей сообщил, что вероятный разыскиваемый сел в Alphard и уехал. Арипжанов продолжил преследование и смог остановить авто и задержать мужчину возле поселка Тогыс», — сообщили в пресс-службе ДП г. Шымкента.

В полиции сообщили: досудебное расследование ведётся по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как выяснилось, подозреваемому 31 год и это его не первый привод в полицию. Три месяца назад мужчина избил мать гражданской жены.

Судмедэксперты установили, что женщине нанесли тяжкие телесные повреждения. Полицейские тогда завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина предстал перед судом, однако, он отделался условным сроком.

Свое решение, служители Фемиды объяснили примирением сторон. Потерпевшая в суде заявила, что претензий к подсудимому не имеет и попросила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

«При определении вида и меры наказания Слабжину С.Н. суд учел отсутствие обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность. В качестве смягчающих ответственность и наказание обстоятельств, суд принял во внимание его чистосердечное признание, добровольное возмещение ущерба потерпевшей, наличие постоянного места жительства, отсутствие судимости, а также мнение потерпевшей о примирении и отсутствии претензий, и её просьбу о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

Приговором суда Слабжин С.Н. был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 106 уголовного кодекса, и ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы», — рассказали в пресс-службе суда г. Шымкента.

Точную меру наказания для рецидивиста определит суд. Задержанный будет находится в изоляторе временного содержания до вынесения приговора.