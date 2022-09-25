Женщину заставляли носить железные трусы верности в Туркестанской области

Шокирующий случай произошёл в Туркестанской области. Крайне ревнивый муж заставлял жену носить нижнее белье из проволоки, передает OTYRAR.

Инцидент произошел в сельском округе Жибек жолы Сарыагашского района.

Об этом сообщил заведующий сектором «службы социально-психологического обеспечения» Сарыагашского района Марат Тарактиев.

По его словам, мужчина настолько не доверял своей жене, что не только избивал ее, но и соорудил для нее нижнее белье из железной проволоки. На этом его действия не ограничивались. Когда его супруга дежурила в ночную смену, муж-агрессор, обязывал жену носить «железное» белье на работу, после прихода сам снимал и проверял на верность, рассказывает эксперт.

Марат Тарактиев также сообщил, что это не единственная шокирующая история в Сарыагашском районе. С начала года 88 жителей района заявили, что подвергались домашнему насилию и обратились за помощью в кризисный центр. Из них 74 женщины и 14 мужчин. А в сельском округе Жибек жолы, 15 женщин пострадали от домашних тиранов и были госпитализированы.