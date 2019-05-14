Аким Шымкента встретился с послом Великобритании.
Аким города Шымкента Габидулла Абдрахимов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Казахстан Майклом Джоном Гиффордом.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества, перспектив развития города, привлечения инвестиций.
Аким города отметил, что между Великобританией и Казахстаном установлены тесные и доверительные отношения. По товарообороту Великобритания для Казахстана в десятке самых крупных торговых партнеров. На шестом месте Соединенное Королевство и по вложению инвестиций.
Обратив внимание высокого гостя на то, что Шымкент — один из самых привлекательных городов Центральной Азии, так как он является крупным транспортным хабом, объединяющим основные транзитные коридоры, аким призвал британские компании вкладывать инвестиции в информационные технологии, цифровизацию, реализацию проекта SmartCity.