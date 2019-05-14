Аким Шымкента встретился с послом Великобритании.

Аким города Шымкента ​ Габидулла Абдрахимов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Казахстан ​ Майклом Джоном Гиффордом.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества, перспектив развития города, привлечения инвестиций.

Аким города отметил, что между Великобританией и Казахстаном установлены ​ тесные и доверительные отношения. ​ По товарообороту Великобритания для Казахстана в десятке самых крупных торговых партнеров. На шестом месте Соединенное Королевство и по вложению инвестиций.



Обратив внимание высокого гостя на то, что Шымкент — один из самых привлекательных городов Центральной Азии, так как он является крупным транспортным хабом, объединяющим основные транзитные коридоры, аким призвал британские компании вкладывать инвестиции в информационные технологии, цифровизацию, реализацию проекта ​ SmartCity.