Шымкентских предпринимателей обучали, как правильно оформить заявку на конкурс, по каким критериям определяются победители и как повысить шансы на победу.

15 предприятий города Шымкент приняли участие в обучающем семинаре для потенциальных участников конкурсов «Лучший товар Казахстана» и «Алтын сапа».

По словам управляющего директора по организации республиканских конкурсов НПП РК «Атамекен» Салтанат Абдикаримовой, главное, что необходимо претендующим на победу, — это максимально широко раскрыть деятельность компании в представленных документах. От правильно оформленной заявки зависит 90 % успеха, так как отборочная комиссия первоначально будет судить по документам. Особое внимание экспертная группа уделит наличию сертифицированных систем менеджмента качества, объемам экспорта продукции, проценту казахстанского содержания, а также отсутствию претензий со стороны государственных и контролирующих органов.

«Главная цель этих конкурсов – это поддержка отечественных производителей, стимулирование местного производителя на повышение качества товаров и услуг, способствование продвижению бренда отечественных товаропроизводителей. Подать заявку на участие можно онлайн. В таком же режиме пройдет и голосование, что делает конкурс более прозрачным»,- отметила Салтанат Абдикаримова.

Чем же отличаются конкурсы друг от друга? На конкурсе «Лучший товар Казахстана» компания предоставляет один какой-то продукт, который конкурирует с остальными товарами участников. В конкурсе «Алтын Сапа» — другая идея и более высокие требования. Это соревнование бизнес-процессов и систем менеджмента компаний. Комиссия оценивает, как управляется предприятие. В обоих случаях участвовать могут только те компании, чье производство находится в Казахстане.

Победители премии получат денежное вознаграждение в размере 450 МРП, это более миллиона тенге. При желании за счет выигранных средств предприниматели смогут покрыть расходы на участие в международных конкурсах качества, в том числе и на соискание премии среди производителей СНГ за достижения в области качества продукции и услуг.

«Конкурсы в области качества обеспечивают победителям имидж лидера, репутацию надежного производителя высококачественной конкурентной продукции и услуг, способствуют привлечению новых партнеров и заказчиков, сохранению и увеличению существующей доли рынка, ведут к росту прибыли и, соответственно, открывают новые деловые возможности. Так что не упустите свой шанс доказать обществу, что ваше предприятие – лучшее, а выпускаемая продукция – качественная и безопасная!» – призвала Салтанат Абдикаримова.

Отметим, что в 2018 году на региональном уровне лучшими в своей номинации были признаны такие компании, как ТОО «Mega Smart», «ЭкоФарм Интернейшнл», «Dala Construction», «Azala textile», ИП Байтемирова, «Grand Mix», «Barys 2007», «Madlen», «Arsenаl Sad».

На республиканском конкурсе победителем в номинации «Лучшие товары производственного назначения стало ТОО «Зерде – Керамика» признано победителем номинации».

В конкурсе «Алтын сапа» — лучшим предприятием, выпускающим товары для населения, была ковровая фабрика «Бал Текстиль».

ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл» (производство одноразовых стерильных вакуумных пробирок для забора, хранения и транспортировки крови) в прошлом году стало обладателем специальной премии «Іскер» НПП РК «Атамекен» в области предпринимательской деятельности.

По словам руководителей шымкентских предприятий, участие в конкурсах не только стимулирует бизнес для дальнейшего развития, но и позволяет привлечь инвесторов.

В завершение мероприятия участники семинара получили сертификаты.