Аким города Шымкента ​ Г.Абдрахимов принял участие в​ XIV форуме представителей творческой и научной интеллигенции стран членов СНГ, прошедшем на этой неделе в Ашхабаде.

В ходе форума состоялась презентация программы «Город Шымкент «Культурная столица дружбы-2020».

Габидулла Абдрахимов в своем выступлении отметил, что признание Шымкента культурной столицей СНГ 2020 года — большая честь. Шымкент превратится в огромную площадку, где в течение года будут проводиться различные встречи, реализованы культурные программы. Аким города остановился на проектах, реализуемых на территории мегаполиса.​

По его словам, в аэропорту города началось строительство нового пассажирского терминала. Инвестиционная стоимость проекта — 50 миллион долларов США. Со сдачей в эксплуатацию нового терминала пассажиропоток в аэропорту увеличится в 10 раз. Наряду с этим, ведутся работы по модернизации железнодорожного вокзала. В результате согласно новым международным стандартам ежедневно вокзал будет принимать до 9 тысяч пассажиров.​

Помимо этого, планируется построить в Шымкенте современный Конгресс-центр на 3 тысячи мест и реконструкция центрального стадиона на ​ 20 тысяч мест. В городе, имеющим 2200-летнюю историю, ведутся работы по реконструкции ​ «Старого города – Цитадели» и благоустройству берегов реки Кошкар-Аты. «Цитадель» – единая культурно-историческая зона Шымкента. Аким подчеркнул, что когда восстановительные работы будут завершены, этот объект станет ярким туристским брендом не только мегаполиса, но и всей страны.​

Проинформировав участников форума о строительстве согласно высоким международным стандартам современной инфраструктуры​ городка «Shymkent City»​ площадью ​ 400 гектаров, аким Шымкента сообщил о возведении ​ многофункционального семейного торгово-развлекательного комплекса «Хеппилэнд».​

Завершая свое выступление, Габидулла Абдрахимов подчеркнул, что Шымкент славится своим прекрасным архитектурным обликом, теплотой, гостеприимностью, добрыми ​ традициями и богатой историей.