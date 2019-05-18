Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заложил капсулу в строительство международного аэропорта в г.Туркестан.

Международный терминал будет строить турецкая строительная компания АО «YDA», его терминал рассчитан на обслуживание более 250 пассажиров в час на международных и внутренних рейсах.

Строительство нового аэропорта в г. Туркестан будет осуществляться турецкими инвесторами.

Здание аэропорта расположится в 16 км от областного центра, на площади 900 гектаров. Планируемая дата его ввода в эксплуатацию — декабрь 2020 года.

Особенно отмечается, что за годы независимости Казахстана, это будет первый аэропорт, построенный с нуля. Для строительства привлекаются лучшие казахстанские и зарубежные специалисты, а при возведении будут использоваться самые последние достижения в сфере строительства.

При выборе места были учтены многие факторы: направление ветра, отсутствие исторических и археологических памятников и высотных препятствий. Из предложенных 8 земельных участков выбрали именно этот, который подходит по всем параметрам.