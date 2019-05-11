Недавно я задумалась, почему мы, казалось бы, люди разумные, обращаем внимание на свое здоровье только если что-то начинает болеть? Бежим к стоматологу, если терпеть зубную боль становится невыносимо, посещаем кардиолога не тогда, когда сердце периодически неприятно «давит», а уже только при клинических случаях.

Есть еще и второй вариант, когда мы спешим на прием к специалисту, если заболевание проявляет себя в виде внешних изменений, будь-то выпадение волос, акне на лице или же сосудистая сеточка на ноге, которая отчетливо некрасиво «вздулась». А между тем, даже такое, казалось бы, на первый взгляд, несерьезное заболевание как варикоз, может привести к плачевным последствиям, если не лечить его вовремя. За консультацией я обратилась к хирургу-флебологу Бауыржану Аширову.

— Бауыржан Отарбаевич, расскажите, что такое варикозное расширение вен?

— При варикозном расширении вен стенки сосудов, по которым кровь течет от тканей к сердцу, становятся шире, деформируются и хуже выполняют свои функции. Чаще всего варикозное расширение поражает наружные тонкие вены на ногах. В норме кровь течет по венам вверх – к сердцу и легким, потому что ей помогают мышечные сокращения. Но силу тяжести никто не отменял, логично, что жидкость так или иначе будет стремиться вниз. Чтобы этого не случилось и кровь направлялась туда, куда надо, в венах существуют клапаны. Они открываются по направлению тока крови и закрываются, чтобы не пустить ее назад. Когда клапаны плохо работают и закрываются не до конца, кровь все же стекает вниз по венам. Сосуды не могут вместить всю эту кровь, растягиваются и начинают выступать над кожей буграми.

— Как самостоятельно можно понять, что это именно варикозное расширение вен?

— На начальных этапах варикозное расширение вен может никак не ощущаться пациентом, однако со временем появляются первые неприятные звоночки в виде отеков, сосудистых звездочек, судорог, боли в икроножных мышцах. Если своевременно не провести профилактику и лечение варикоза, на ногах будут появляться заметные глазу узловатые вены.

— Что по внешнему виду должно насторожить и стать поводом для обращения к врачу?

— При варикозном расширении вены удлиняются, становятся ярко выраженными, приобретают характерную извилистую форму и вызывают настоящий эстетический дискомфорт у многих пациентов. Кроме эстетического аспекта, больных варикозным расширением вен беспокоят такие симптомы, как тяжесть в лодыжках, мышечные спазмы, покалывание в ногах, усталость и тяжесть в ногах, повышенная чувствительность к холоду и телеангиэктазия (четко просматриваемое расширение вен, капилляров и мелких артерий).

Если человека беспокоит эта проблема, нужно идти к врачу. Флебология сейчас находится на таком уровне, что любую проблему можно лечить амбулаторно, без госпитализации и наркоза. Сосудистую «звездочку» можно удалить совершенно спокойно, без проблем. Если беспокоит вена, ее также можно удалить амбулаторно, через проколы, без разрезов и госпитализации. Поэтому к флебологу нужно обращаться, если беспокоят ноги. Просто помимо варикозных болезней есть масса хронических и острых заболеваний вен, которые могут приводить к болям и тяжести в ногах. Их осложнения можно предотвратить, обратившись к врачу. Классический пациент – это пациент с наличием вариксов (шишек на голенях и бедрах). Они обязательно требуют оперативного лечения.

— Что будет, если не лечить заболевание?

— Но боль и язвы не главные проблемы. Есть и другая опасность, которую невооруженным глазом не обнаружить. Из-за застоя крови в сосудах образуются тромбы – плотные кровяные сгустки. Они могут «прилипнуть» к стенке сосуда и сужать его просвет, а могут и оторваться и отправиться с кровотоком в другие сосуды, повышая риск их закупорки. Это состояние называется тромбоэмболией. Оно очень опасно и может привести даже к смерти.

— Многие пытаются вылечить эту болезнь в домашних условиях, возможно ли это?

— Лечение варикоза вен на ногах народными или домашними средствами показано ТОЛЬКО после консультации с врачом флебологом и ТОЛЬКО в дополнение к медикаментозному, которое назначает специалист. Всегда, если заметили сосудистую сетку, выпирающие вены или сильные отеки на ногах, бегите к врачу! Только обследование поможет определить, стоит ли идти в аптеку за компрессионным трикотажем и пить разжижающие кровь лекарства.

— Как предостеречь заболевание? Возможно ли сохранить вены здоровыми? Ведь, как известно, любую болезнь легче предупредить, чем лечить.

— Целый ряд простых советов направлен на предотвращение развития варикозной болезни.

Избегайте застоя крови в ногах.

При длительном сидении или стоянии приложите все усилия для изменения позы, по возможности больше двигайтесь.

Не желательна обувь, которая тесно облегает голень (икру).

Легкая физкультура, особенно ходьба, – хороший способ заставить ноги работать так, как им положено. Мышцы, которые постоянно сокращаются при ходьбе, помогают перекачивать кровь вверх, к сердцу, и уменьшают застойные явления.

От проявлений варикоза здорово помогает прессотерапия, т.е лимфодренаж, но опять же после консультации флеболога

— Почему это заболевание чаще всего диагностируется у женщин?

— Потому что женщины имеют серьезный предрасполагающий фактор – беременность и роды. Гормональная перестройка влияет на стенки сосудов. К тому же матка увеличивается во время беременности и прижимает нижнюю полую вену, ухудшает отток. Но, на самом деле, мужчины болеют чаще. В некоторых эпидемиологических исследованиях, например, на Камчатке, было выявлено, что мужчины болеют чаще и тяжелее. Просто женщины с варикозной болезнью обращаются раньше. Их беспокоит косметический дефект и они приходят лечиться на этапе просто варикозного расширения. Мужчины обращаются с осложнениями варикозной болезни, с трофическими изменениями. Поэтому нашими пациентами в 60% случаев являются женщины. Но и мужчины обращаются довольно часто. Поэтому не могу сказать, что это гендерное заболевание.

— Какие сейчас есть возможности лечения – на государственном уровне и в частных клиниках?

— Сегодня есть два направления, которые можно выбрать в лечении своих вен. Это хирургическое вмешательство и малоинвазивное лазерное лечение, которое уже давно практикуется в Шымкенте.

— Какие цены у частных клиник и государственных?

— Не могу назвать точные цены, везде они разные. Но да, в частных на порядок выше, потому как там предлагаются не только новейшие способы лечения варикозного расширения вен, но и комфорт и быструю реабилитацию. Хочу сказать, что экономить на своем здоровье и полноценной жизни – не лучший выбор. Слишком часто специалистам хороших клиник приходится исправлять ошибки других врачей. А эти ошибки означают для пациента дополнительные расходы, потраченные нервы и пошатнувшееся здоровье. Ваше здоровье стоит того, чтобы им занимались лучшие специалисты.

Анастасия Новикова

Интересный факт

Казахстанский варикоз имеет свою специфику. У нас более тяжелые формы варикоза. Сейчас технологии уже активно внедряются в жизнь. Надеюсь, что со временем и менталитет людей поменяется. Раньше люди боялись обращаться, потому что предлагались инвазивные, довольно травматичные операции, выключающие их из привычного образа жизни. Требовалась госпитализация, больничные листы, перерывы в работе, что для активного работающего человека часто неприемлемо. Сейчас, к счастью, флебология может предложить более эффективный и упрощенный вариант. Во время лазерной операции пациент находится в сознании и время операции занимает 20 минут и не требует перевязок, реабилитации после. Поэтому я думаю, что менталитет у людей поменяется, и мы будем заниматься удалением вен на самых ранних этапах. Без усложненных форм.