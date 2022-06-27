189 казахстанцев вылетят из Шымкента в Саудовскую Аравию

Первый рейс с казахстанскими паломниками вылетит уже завтра, 28 июня.

Ожидается, что выезды из страны в Джидду и Медину будут проходить с 28 июня по 3 июля, вернутся паломники 15–21 июля. Прямые рейсы открыты в эти города из Алматы, Нур-Султана, Шымкента и Актау.

Глава отдела паломничества ДУМК Жандил Бекжигитов добавил, что в этом году поедут 4 тыс. человек. При этом действует ограничение по возрасту – казахстанцам старше 65 лет нельзя совершать паломничество, согласно требованиям Саудовской Аравии.

«Во время паломничества казахстанских паломников обслуживают 14 туристических компаний», – рассказал Бекжигитов и отметил, что стоимость паломничества для казахстанцев существенно ниже, чем для граждан других стран.

Рейсы будут осуществлять авиакомпании Air Astana и SCAT, а из Саудовской Аравии – FlyNas.

Напомним, ранее казахстанцы не могли совершить хадж из-за коронавирусных ограничений.