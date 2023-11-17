Квота и электронная регистрация на хадж: к чему надо быть готовым паломникам

В режим посещения святых мест ислама внесены некоторые изменения. Так на исполнение одного из пяти столпов ислама в предстоящем году могут пойти только те, кто уже зарегистрировался в хадж до конца декабря текущего года. Кроме того, человек, намеревающийся совершить паломничество, будет обслуживаться одной из 17 отобранных турфирм.

Сезон паломничества 2024 года будет не похож на другие. В правила исполнения священного паломнического долга внесены изменения. Как сообщило Духовное управление мусульман нашей страны, Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии предложило Казахстану 10 тысяч мест для предстоящего сезона хаджа.

Также, по требованию министерства, места для паломничества в этом году будут предоставлены только тем странам, которые полностью зарегистрируются в электронной системе хаджа и оплатят необходимые услуги до конца декабря.

«В этом году происходят уникальные изменения. Одна из причин — перенаселение. Из-за большого количества посещений, Саудовская Аравия предупреждает такие государства как наше о предварительной регистрации. Раньше, как вы знаете, мы оплачивали поездку, когда осталось 2-3 дня до выезда. Начиная с нынешнего года надо предварительно делать бронь. Нужно сдать паспорта и зарегистрироваться. Это очень важно для определения количества паломников», — рассказал заместитель главного имама г. Шымкента Мухамеджан Естемиров.

Помимо этого, теперь только 17 турфирм в Казахстане в предстоящий сезон паломничества смогут обслуживать джамагат, чтобы избежать неудобства. Посетить святые места смогут только граждане, зарегистрированные до конца декабря текущего года в одной из туристических фирм списка.

«Как вы знаете, в этом году Духовное Управление Мусульман Казахстана разрешает только 17 компаниям обслуживать Хадж. Эти компании проанализированы и дифференцированы. Все прошли специальную экспертизу. Только такие компании, обладающие религиозными знаниями и опытом, будут допущены к организации хаджа», — говорит заместитель главного имама г. Шымкента Мухамеджан Естемиров.

Таким образом, те кто намерены совершить паломничество, должны зарегистрироваться в одной из 17 упомянутых турфирм, говорят представители духовенства. И при этом постараться не попасть в сети мошенников.