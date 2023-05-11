В Мекку на велосипеде отправился житель Туркестанской области

Пользователей Казнета удивил житель Туркестанской области, который отправился в Мекку на двух велосипедах в жёсткой сцепке.

Паломник взял с собой мать и сестру. Выехали в святыню для мусульман велопутешественники из села Торткуль. Так, по крайней мере, утверждает автор видео.

На четырёхколёсном транспорте они проехали Туркестан, Сауранский район и добрались до Кызылорды.

Перед поездкой паломники купили необходимое снаряжение и наклеили на самодельный байк «Имам махди, Меккеге сапар». Пользователи сети пишут в комментариях добрые пожелания и желают благополучного путешествия.

«Счастливого пути, пусть ваши молитвы будут услышаны богом!».

«Правильно делает мужчина, раньше таким образом доходили до Мекки. Сейчас все легко, люди в Мекку летят без особых усилий».

«Пусть Бог облегчит ваше путешествие»,— пишут пользователи сети.

Хадж — паломничество в Мекку — к месту основной святыни ислама в этом году начнется 26 июня. Получается, что у велопутешественников из Туркестанской области есть около семи недель, чтобы добраться к святыне.