2000 шымкентцев отправятся в Мекку в этом году

Начался сезон паломничества в Мекку.

В этом году из Казахстана в священный для мусульман город отправятся порядка 5000 верующих. Первые паломники уже отправились из Шымкента в Саудовскую Аравию.

Ежегодно тысячи мусульман едут в Мекку для хаджа — паломничества, в которое каждый верующий должен отправиться хотя бы раз в жизни. Первый рейс шымкентских паломников сегодня отправился в Саудовскую Аравию. В путь их проводил главный имам мегаполиса.

«В этом году было очень тяжело. Потому что были жесткие требования Саудовской Аравии. Наши паломнические компании, 16 компаний, прошедших экспертизу муфтията, собрали 5000 паломников. В настоящее время все требования выполнены, и мы не думаем, что в этом году будут такие же неприятные ситуации как и в прошлом году. Мы хотим, чтобы все прошло хорошо», — говорит Бакдаулет Абдурахманов, главный имам г. Шымкента.

Всех пассажиров рейса переполняет радость и благоговение. Представители религии ознакомили их с видами богослужений, которые должны быть совершены на их священном пути. Среди отправившихся в хадж 56-летняя Куляш Апашева.

«Мы очень счастливы, все радостные и с улыбками на лицах отправляемся в паломничество, которое Всевышний призвал выполнить. Мы очень благодарны тем, кто организовал нашу поезду», — говорит Куляш Апашева, жительница г. Шымкента .

Рейсы в Саудовскую Аравию будут выполнены с 7-го по 10-е июня. Из аэропорта Шымкента в священный путь отправятся 2 тысячи человек. Всего же из Казахстана в священную Мекку и Медину вылетят 5 тысяч верующих.