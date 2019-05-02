В совете директоров «КазАгро» новый состав, досрочно прекращены полномочия У. Шукеева.

Решением единственного акционера Холдинга «КазАгро» — приказом министра сельского хозяйства РК от 24 апреля 2019 года Касымбек Женис Махмудулы — заместитель Премьер-министра Республики Казахстан, Омаров Сапархан Кесикбаевич — министр сельского хозяйства Республики Казахстан, Даленов Руслан Ерболатович — министр национальной экономики Республики Казахстан, Шолпанкулов Берик Шолпанкулович — первый вице-министр финансов Республики Казахстан, Карашукеев Ербол Шыракпаевич — председатель правления АО «НУХ «КазАгро» избраны членами Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», передает Кazakh-zerno.

Жандосов Ораз Алиевич — директор Центра экономического анализа «РАКУРС», Егимбаева Жанна Дачеровна — член совета директоров АО «КЕГОК», АО «НК «Казахстан инжиринг», Есенеев Ербол Еркенович — управляющий директор — директор Департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП «Атамекен», Мухамбетжанов Берик Копжасарович — Управляющий директор по финансам — член правления Евразийского банка развития избраны независимыми директорами совета директоров Холдинга «КазАгро».

Этим же приказом досрочно прекращены полномочия в качестве членов совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» Шукеева Умирзака Естаевича, Смаилова Алихана Асхановича, Сулейменова Тимура Муратовича, Курманова Рустема Жомартовича.

ИА «Казах-Зерно» напоминает, что АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» реализует государственную политику по развитию агропромышленного комплекса Казахстана путем обеспечения эффективного управления инвестиционными активами компаний, входящих в его структуру. В состав холдинга входят АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроГарант» и ТОО «КазАгроМаркетинг».