Министр образования и науки РК Куляш Шамшидинова в кулуарах после заседания Правительства прокомментировала задержание руководителей РГКП «Национальный центр тестирования», передает корреспондент Kazpravda.kz

«Идут следственные мероприятия. Нам известно, что это было связано с закупками. Именно по вопросам определения гостиницы для тех людей, которые выезжают для проведения различных вопросов», – сказала Шамшидинова.

Она отметила, что по информации антикоррупционной службы, один из них — бывший заместитель директора.

«Он уже не работает в центре, но по нему возбуждено уголовное дело. Второй – действующий руководитель организации», – заключила министр.

Напомним, ранее несколько руководителей РГКП «Национальный центр тестирования» МОН РК были задержаны за коррупционные преступления.

Так, бывший и.о. генерального директора Национального центра тестирования, руководивший центром в 2016 году, подозревается в получении взятки в виде новой автомашины «Тойота Камри», стоимостью свыше 9 миллионов тенге, за лоббирование интересов аффилированных компаний при проведении государственных закупок, связанных с деятельностью системы образования.

Также за аналогичные незаконные действия проводится досудебное расследование в отношении генерального директора Национального центра тестирования, руководившего центром с 2017 года по настоящее время, который через посредника в 2017-2018 годах на системной основе получал взятки в особо крупных размерах. С санкции суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.