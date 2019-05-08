УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

В социальных сетях и мессенджерах идет агитация к участию 9 мая т.г. в незаконных митингах.

Генеральная прокуратура ранее предупреждала об ответственности за организацию и участие в таких незаконных акциях.

Однако 1 мая т.г. некоторые граждане, игнорируя предостережения сотрудников уполномоченных государственных органов, вышли на незаконные митинги, за что они привлечены к административной ответственности.

От их противоправных действий создалась угроза отдыху и спокойствию граждан.

В этой связи обращаем внимание на недопустимость нарушения установленного законом порядка организации и проведения митингов.

Виновные за правонарушения понесут строгую ответственность перед законом.

В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка, а также защиты прав и свобод граждан Генеральная прокуратура призывает не поддаваться на провокации и не нарушать законы страны.