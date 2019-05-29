Кишечные инфекции можно предупредить – Жандарбек Бекшин

С повышением температуры воздуха возрастает риск распространения среди населения заболеваний острыми кишечными инфекциями, вирусной и бактериальной природы. В этот период создаются благоприятные условия для сохранения и размножения возбудителей заболеваний на объектах среды обитания человека, продуктах питания и воде. Заражение происходит при употреблении инфицированных продуктов питания, загрязненной питьевой воды, при контакте с больным или бактерионосителем через грязные руки и предметы быта.

Профилактика кишечных инфекций во многом зависит от соблюдения правил личной гигиены. Для предупреждения кишечных заболеваний необходимо соблюдать следующие правила:

не употреблять гостинцы принесенные с торжественных мероприятий (саркыт), за исключением конфет и сухих кондитерских изделий.

соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета и возвращения домой с улицы;

использовать для питья кипяченую или бутилированную воду гарантированного качества;

перед употреблением тщательно мыть овощи, фрукты, ягоды, бахчевые культуры кипяченой или бутилированной водой;

хранить продукты в местах, защищенных от насекомых, грызунов, домашних животных;

раздельно хранить сырые продукты питания от готовых, для обработки сырых и готовых продуктов использовать отдельно предназначенные ножи и доски;

для транспортировки и хранения продуктов питания использовать чистую упаковку (полиэтилен, бумагу, контейнеры для пищевых продуктов);

скоропортящиеся продукты (молоко, творог, сметану, мясные полуфабрикаты, мясные и рыбные готовые блюда, салаты, кулинарные изделия с кремом и т.п.) лучше употреблять в день приобретения или приготовления, не хранить их долго (более 6-12 часов) даже в условиях холода, перед употреблением тщательно прогревать блюда, которые хранились более 12 часов;

не покупать продукты в местах несанкционированной торговли – у случайных лиц, в этих случаях вы можете приобрести небезопасные продукты с истекшим сроком годности, нарушением условий хранения, транспортировки;

соблюдать температурный режим приготовления блюд (особенно мясных, рыбных, с использованием морепродуктов и яиц);

не хранить приготовленную пищу при комнатной температуре более чем 1 часа, или держать приготовленную пищу горячей (выше 60°С) вплоть до сервировки;

не допускать на кухню случайных людей;

купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться не заглатывать воду.

Кроме того, зачастую имеют место заболевания, связанные с проведением различных торжеств. Поэтому, не употребляйте:

блюда приготовленные и выставленные на стол более чем за 1 час;

многокомпонентные салаты, ограничить использование майонеза.