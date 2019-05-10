В Туркестане в парке Победы прошло праздничное мероприятие «Имя героя — в памяти народной», посвященное 74-летию Великой Победы.
Началось оно с минуты молчания в память о тех солдатах, не вернувшихся с полей сражений. Затем участники возложили цветы к «Вечному огню», сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.
Аким области Умирзак Шукеев поздравил участников войны с 74-ой годовщиной Великой Победы.
«Пока наши батыры самоотверженно сражались на фронте, трудовой подвиг совершали те, кто остался в стране. От неокрепших маленьких детей до сгорбленных стариков трудились в тылу, обеспечивая солдат продуктами, боеприпасами, одеждой. На войну отправлялись и девушки, наравне с мужчинами выполнявшие тяжелую работу.
Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев сказал: «Наше уважение к ветеранам должно быть не хуже их героизма». От всей души поздравляю участников войны и тружеников тыла Туркестанской области с 9 Мая — Днем Великой Победы! Пусть наши ветераны живут долго и счастливо, а молодежь будет патриотичной! Желаю всем семейного благополучия, успехов в работе», — сказал аким области.
Собравшиеся смогли посмотреть театрализованную музыкально-хореографическую постановку «Огонь Победы», композицию «Тысяча благодарностей казахскому народу!», праздничный концерт. Память погибших солдат ветераны войны почтили, возложив цветы к мемориалу Славы. Нужно отметить, на фронт из нашей страны отправилось свыше миллиона человек. Из нашей области на войну было направлено более 140 тысяч человек, домой вернулись 70 тысяч из них.
За проявленный героизм 51 наш земляк удостоен звания Героя Советского Союза, 1 — Халық қаһарманы. 8 человек стали кавалерами ордена «Славы» трех степеней. На сегодня в области проживают 63 участника Великой Отечественной войны, 9445 тружеников тыла и 52 приравненных к ветеранам ВОВ.