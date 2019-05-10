В Туркестане ​ в парке Победы прошло праздничное мероприятие ​ «Имя героя — в памяти народной», посвященное 74-летию Великой Победы. ​

Началось оно с минуты молчания в память о тех солдатах, не вернувшихся с полей сражений.​ Затем участники возложили цветы к «Вечному огню», сообщает​ Пресс-служба акима Туркестанской области.

​Аким области​ Умирзак Шукеев ​ поздравил участников войны с 74-ой годовщиной Великой Победы.

«Пока наши батыры самоотверженно сражались на фронте, трудовой подвиг совершали те, кто остался в стране. От неокрепших маленьких детей до сгорбленных стариков трудились в тылу, обеспечивая солдат продуктами, боеприпасами, одеждой. ​ На войну отправлялись и девушки, наравне с мужчинами выполнявшие тяжелую работу.

​ Первый Президент РК​ Нурсултан Назарбаев сказал: «Наше уважение к ветеранам должно быть ​ не хуже их героизма». ​ От всей души поздравляю ​ участников войны и тружеников тыла Туркестанской области с 9 Мая — Днем Великой Победы! Пусть наши ветераны ​ живут долго и счастливо, а молодежь будет патриотичной! Желаю всем семейного благополучия, успехов в работе», — сказал аким области. ​

​Собравшиеся смогли посмотреть театрализованную музыкально-хореографическую постановку ​ «Огонь Победы», композицию ​ «Тысяча благодарностей казахскому народу!», праздничный концерт. ​ Память погибших солдат ветераны войны почтили, возложив цветы к мемориалу Славы. Нужно отметить, на фронт из нашей страны отправилось свыше миллиона человек. Из нашей области на войну было направлено более 140 тысяч человек, домой вернулись ​ 70 тысяч из них.

​ За проявленный героизм ​ 51 наш земляк удостоен звания Героя Советского Союза, ​ 1 — ​ Халық қаһарманы. ​ 8 человек стали ​ кавалерами ордена «Славы» трех степеней. ​ На сегодня в области проживают ​ 63 участника Великой Отечественной войны, ​ ​ 9445 тружеников тыла и 52 приравненных к ветеранам ВОВ.