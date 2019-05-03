Каким будем май рассказали синоптики

Май порадует казахстанцев по-летнему жаркой погодой, лишь в начале месяца на востоке республики сохраняются осадки (дождь, снег), грозы, шквал, порывистый ветер, град, в ночные и утренние часы туман. На юге и западе так же пройдут дожди, в отдельные дни сильные с грозой, шквалом, градом и усилением ветра.

Однако уже с 3-го мая на большей части Казахстана температура начнет заметно расти. В северной половине днем воздух прогреется до +20+28ºС; в южной половине до +25+33ºС.

Во второй и третьей декадах не исключены кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, в отдельные дни столбики термометров будут показывать отметку +30+37ºС.