Касым-Жомарт Токаев отмечает 66-летие, сообщает Zakon.kz.

Второй Президент Казахстана родился 17 мая 1953 года в Алматы.

В 1975 году окончил Московский государственный институт международных отношений, в 1992 году — Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ (специалист-международник).

До Независимости Казахстана работал в Министерстве иностранных дел СССР и посольствах Союза. С декабря 1993 года по октябрь 1994 года занимал должность замминистра иностранных дел Казахстана. С 1994 по 1999 года был министром иностранных дел страны. В следующей декаде работал заместителем, а затем премьер-министром, государственным секретарем. С марта 2011 по октябрь 2013 года был заместителем Генсека ООК, главой Европейского отделения ООН в Женеве. С октября 2013 по март 2019 года занимал пост Председателя Сената Парламента Казахстана.

19 марта Елбасы Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий Главы государства. Полномочия перешли к председателю Сената Касым-Жомарта Токаева. 20 марта он принес присягу.

После вступления в должность Президента Токаев подписал первый указ о наименовании Астаны городом Нур-Султан. Первый подписанный закон — о внесении поправок в Конституцию Республики Казахстан. Кроме этого, в качестве Главы государства он подписал несколько других важных законов, среди которых закон о выплате многодетным семьям пособии в размере 21 тысячи тенге на каждого ребенка, об усилении наказания за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, о снижении ставок налогов в специальных экономических зонах, о совершенствовании законодательства по вопросам предпринимательства, о развитии электронной торговли, об организациях, защищающих права детей и другие.

Помимо этого Токаев совершил ряд рабочих поездок в регионы страны, где он проводил встречи с общественностью, посещал производственные и инфраструктурные объекты.

Касым-Жомарт Токаев — автор десяти книг и многочисленных статей по вопросам международных отношений, изданных в Казахстане и за рубежом, в том числе: «Как это было: хроника волнений в Пекине (04.1989-06.1989)» (1993), «Организация Объединенных Наций: полвека служения миру» (1995), «Под стягом независимости» (1997), «Внешняя политика Казахстана в условиях глобализации» (2000), «Дипломатия Республики Казахстан» (2001), «Преодоление» (2003), «Азамат. Кемель Токаев» (2003, в соавт.), «Дипломатическая служба Республики Казахстан» (2004,2005, ред.), «Слово об отце» (2005), «Свет и тень» (2007), «Он делает историю» (2010).