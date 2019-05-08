В учреждении максимальной безопасности Туркестанской области пытались передать сотовые телефоны, симки и марихуану, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу КУИС МВД РК.

Большая партия запрещенных предметов к использованию осужденных была изъята сотрудниками учреждения, национальной гвардии и областной прокуратуры, при попытке передачи осужденным.

Запрещенные предметы сотрудники обнаружили во время досмотра автомобиля марки «Газель». Среди перевозимых грузов в двух 17- литровых тарах для краски были изъяты 12 сотовых телефонов, 9 зарядных устройств, 9 сим-карт, одну батарейку на телефон, 1 шт USB флэш карта, 4 наушники, 2 блютуз, 130 таблеток и 10 ампул уколов «Трамадол», также наркотическое средство «марихуана» весом 281 грамм.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР и департаментом УИС по Туркестанской области проводится соответствующая проверка.