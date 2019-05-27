Андрей Шарипов – триатлет из Узбекистана стал победителем ІІІ этапа кубка «TEMIRADAM» — стандарт, который прошел 26 мая в парке «Жайлауколь» города Шымкент.

Гонка на дистанции «стандарт» (олимпийская дистанция) состояла из трех этапов: 1500 метров плавание, 40 километров велозаезд и бег на десять километров. Всего на соревновании приняли участие 84 атлетов-любителей из Нур-Султана, Шымкента, Алматы, Ташкента, Москвы, также Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Алматинской, Акмолинской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областей, передает uzdaily.uz.

Андрей Шарипов финишировал первым, показав результат 2 часа 10 минут 40 секунд. Среди женщин лучшей в абсолютном зачете стала Айнур Кумарова из Нур-Султана с результатом 2 часа 56 минут 27 секунд. Победу среди эстафетных команд одержала команда Специальной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта Туркестанской области, которые преодолели дистанцию за 2 часа 24 минуты и 10 секунд.

Третий этап Кубка TEMIRADAM по триатлону — этап национального турнира по триатлону среди атлетов категории Age Group (любители), проводимый в целях популяризации триатлона и здорового образа жизни среди населения.

Стоит отметить, что это очередная победа Андрея Шарипова на данных соревнованиях. Ранее 12 мая 2019 года он занял первое место во втором этапе кубка «TEMIRADAM», который проходил в городе Тараз (Казахстан). Также он был победителем 5 мая 2019 года на первых соревнованиях по триатлону среди любителей в Ташкенте «Triathlon Sprint Tashkent».