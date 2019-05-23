Шымкент впервые примет Кубок Азии по триатлону. Он пройдет в период с 25 по 26 мая.

Shymkent ASTC Triathlon Asian Cup — континентальный турнир по триатлону среди профессиональных атлетов, проводимый под эгидой Азиатской конфедерации триатлона (ASTC), объединяющей 35 стран.

Соревнования пройдут в парке «Жайлауколь».

Гонка на «стандартной» дистанции будет состоять из трех этапов: 1500 метров плавание, 40 километров велозаезд и бег на десять километров. Всего на турнире выступят 130 спортсменов.

Также состоится третий этап Кубка TEMIRADAM по триатлону — этап национального турнира по триатлону среди атлетов категории Age Group (любители), проводимый в целях популяризации триатлона и здорового образа жизни среди населения.