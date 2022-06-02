«Бегаю марафоны с пересаженной почкой». История Меруерт Бекзатовой из Шымкента

5 лет назад Меруерт находилась на грани жизни и смерти. Женщина перенесла операцию по трансплантации почки. Донором стал муж.

Сегодня уже все позади. 40-летняя женщина не только ведёт активный образ жизни, но и профессионально занимается спортом. Своими достижениями Меруерт всегда делится с врачом-трансплантологом Вячеславом Ли. Это он с коллегами провел успешную операцию и подарил Меруерт второй шанс на жизнь.

«В 2017 году мне сделали трансплантацию почки, донором стал мой муж. Когда я открыла глаза, то поняла, как будто родилась заново. Это была моя вторая жизнь и я дала себе слово, что вторую жизнь я проживу как никто другой. И я начала думать, как дальше жить, каким спортом заниматься, как питаться. Я благодарна врачу Вячеславу Ли и всей команде, которые оперировали», — говорит Меруерт Бекзатова.

Поражение почки вызвала красная волчанка. Это — хроническое заболевание, при котором иммунная система начинает воспринимать «свои» клетки как «чужие» и атакует их. Из-за опасного недуга страдают различные органы — сердце, мозг, суставы, почки, кожа, лёгкие и кровеносные сосуды. Полтора года женщина жила благодаря гемодиализу — специальный аппарат выводил жидкость из организма, выполняя функции почек.

Вячеслав Ли заведующий отделением нефрологии ГКБ №1:

«У нее была системная красная волчанка, что привело к терминальной почечной недостаточности после того, как она находилась на гемодиализе в течение 1.5 года, супруг изъявил желание быть донором и мы проверили и провели операцию. Сама трансплантация -это как заново родиться, обрести новый образ жизни. Пациенты, которые находятся на гемодиализе являются инвалидами 1 группы, ограничивают себя в диете, элементарно даже куда-нибудь поехать возникают сложности т.к, через день им нужно получать гемодиализ».

После реабилитации Меруерт решила изменить жизнь и заняться спортом. Женщина регулярно участвует в соревнованиях по плаванию, бегу, триатлону. Участвует в марафонах, в том числе и заграничных. Всегда оказывается в тройке лидеров.

«Через месяц после операции я начала делать разные упражнения, приседать. А через год я уже начала профессионально заниматься бегом и плаванием. В прошлом и в этом году ездила на международные соревнования. Была в Турции, там пробежала 38 километров среди здоровых людей по горам и холмам. В Шымкенте участвовала в триатлоне, где заняла первое место среди участников моего возраста. Была сложная гонка. Нужно было преодолеть 750 метров плавания, 20 километров на велосипеде и 5 километров бега. Все эти этапы я преодолела за один час 49 минут. Это было самым большим достижением в жизни».

Впереди у Меруерт грандиозные планы. Она мечтает поехать в Великобританию на соревнования среди людей с пересаженными органами.