А все потому, что Шымкент впервые примет Кубок Азии по триатлону.

Соревнования пройдут в парке «Жайлауколь».

Гонка на «стандартной» дистанции будет состоять из трех этапов: 1500 метров плавание, 40 километров велозаезд и бег на десять километров. Всего на турнире выступят 130 спортсменов.

Также состоится третий этап Кубка TEMIRADAM по триатлону — этап национального турнира по триатлону среди атлетов категории Age Group (любители), проводимый в целях популяризации триатлона и здорового образа жизни среди населения.