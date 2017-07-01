Вклеить фото детей в казахстанские паспорта теперь можно в ЦОНах. Для этого родителям нужно иметь при себе фотографию размером 3,5х4,5 см, копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка, а также паспорт взрослого.

С 1 июля государственная услуга по записи в паспорт детей до 16 лет в случаях выезда совместно с родителями за границу с вклеиванием их фотографий доступна в Центрах обслуживания населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ГК «Правительство для граждан», в связи с этим, гражданам Казахстана, желающим получить услугу миграционной службы, необходимо обращаться в Центры обслуживания населения.

Для этого родителям нужно иметь при себе фотографию размером 3,5х4,5 см, копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка, а также паспорт. Вместе с тем нужно будет оплатить пошлину на сумму 227 тенге. Сделать это можно там же в ЦОНах.