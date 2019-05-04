В Туркестанской области проходят рейдовые мероприятия по выявлению торговцев краденными сотовыми телефонами.

4 мая 2019 года сразу в нескольких городах и районах области сотрудники Департамента полиции проводят масштабные мероприятия по пресечению противоправной деятельности лиц, занимающихся реализацией краденых телефонов, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

На рынках городов Туркестана, Сарыагаша, Жетысая и Сайрамского района проверяют торговые точки по купле- продаже б/у сотовых телефонов.

Мероприятия проходят с привлечением сил специального назначения.