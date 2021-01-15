Полицейские Туркестанской области задержали мошенника, обманом похитившего телефон знакомого.

В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился местный житель, который стал жертвой мошенничества. Со слов потерпевшего, на улице одного из аулов он встретил некоего знакомого, который попросил у него сотовый телефон. Молодой человек взял у него телефон марки «Самсунг Галакси» якобы позвонить и скрылся в неизвестном направлении. Мужчина понял, что его обманули и сразу же обратился за помощью в полицию. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество». Общая сумма ущерба, нанесённая жителю Сайрамского района, составила более 100 тысяч тенге.

Для раскрытия преступления, сотрудники полиции прочесали все близлежащие улицы и дворы, опросили возможных очевидцев и осуществили комплекс необходимых мер.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сайрамского РУП задержали подозреваемого в мошенничестве. Им оказался местный житель, которого стражи порядка доставили в управление полиции.

Как установлено следствием, подозреваемый, предполагая, что знакомый не заявит в полицию, путем мошенничества выманил у него сотовый телефон и скрылся. Затем похищенный телефон молодой человек продал на одном из рынков за 43 тысячи тенге, а деньги потратил.

Подозреваемый находится под подпиской. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.