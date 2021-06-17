В Туркестанской области полицейские задержали кызылординку, подозреваемую в краже телефона.

В дежурной часть Отырарского РОП с заявлением обратился местный житель. Со слов потерпевшего, в одной из точек общепита, когда он ненадолго вышел из заведения, неизвестные похитили у него со стола сотовый телефон марки «Хуавей».

Сумма ущерба, нанесенная владельцу смартфона, составила более 70 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража» и приступили к розыску подозреваемых.

На место происшествия прибыли сотрудники районного отдела полиции, которые изучили камеры видеонаблюдения, опросили очевидцев.

В результате полицейские Отырарского РОП вышли на след предполагаемого воришки и задержали подозреваемую. Ею оказалась жительница Кызылординской области, работающая поваром в столовой. Изъятый у подозреваемой похищенный сотовый телефон стражи порядка вернули законному владельцу.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской. Следствием выясняется все обстоятельства произошедшего.