Поход в гости обернулся грабежом телефона для жительницы Шымкента.

В полицию ДП Туркестанской области поступило сообщение об ограблении жительницы г. Шымкент, которая находилась в гостях у друзей. К потерпевшей подошел некий знакомый и попросил сотовый телефон, чтобы позвонить, однако после не вернул. Сумма ущерба составила 50 тысяч тенге.

В полиции создали следственно-оперативную группу, которая тщательно проверила место преступления, опросила возможных свидетелей и изучила наличие камер видеонаблюдения. По результатам оперативных мероприятий полицейские УП г. Туркестан задержали подозреваемого в грабеже по месту жительства. Им оказался житель областного центра. Похищенное вернули законной владелице.

Следствием установлено, что подозреваемого в гости позвали знакомые, где ему приглянулся телефон потерпевшей и он попросил его, чтобы сделать звонок. Затем мужчина решил оставить мобильник себе и не стал его возвращать.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 191 УК РК “Грабеж“. В отношении грабителя проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской.