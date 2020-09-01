Кража произошла 25 августа.

Житель города, оставивший машину на стоянке, вернувшись, обнаружил пропажу двух своих сотовых телефонов. О произошедшем гражданин сообщил в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка Управления полиции Аль-Фарабийского района установили и доставили 27-летнего жителя.

Сотовые телефоны были возвращены владельцу.

По факту проводится расследование по статье 188 УК РК (кража).

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде «подписки о невыезде».