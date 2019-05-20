Названы чемпионки V летней Спартакиады по женскому боксу

В Шымкенте завершилась V летняя Спартакиада по женскому боксу. Olympic.kz предлагает вашему вниманию результаты финальных поединков турнира.

В весовой категории до 48 кг, спортсменка из Алматинской области Анель Кудайбрген снялась с соревнований. Таким образом, обладательницей золотой медали без боя стала Алуа Балкибекова из Жамбылской области.

Традиционный для республиканских соревнований финал Кызайбай – Шекербекова в весе до 51 килограмма на этот раз закончился в пользу двукратной чемпионки мира алматинки Назым Кызайбай.

Акмолинка Дина Жоламан стала чемпионкой Казахстана в девятый раз – два раза она побеждала на молодёжных первенствах страны и семь – на взрослых.

Уверенную победу в весе до 57 кг одержала Айжан Ходжабекова. Ее соперницей в финале была одна из самых опытных боксерш сборной Казахстана Сания Султанкызы.

Римма Волосенко, представительница столичной команды, стала чемпионкой в весе до 60 килограммов, одержав верх над Кариной Ибрагимовой.

Призёр Олимпиады в Рио Дарига Шакимова в первый раз после травмы вышла на ринг. В этом году она выступает в новом весе — до 69 кг. Согласно новым правилам эта весовая категория также попадает в число олимпийских. Дарига выиграла финальный поединок и доказала своё право по-прежнему быть первым номером в национальной сборной.

В весе до 75 килограммов чемпионкой стала Акерке Бакытжан из Кызылординской области, до 81 килограмма – Фариза Шолтай из Шымкента.

В весе свыше 81 килограмма в женской сборной намечается новый лидер – 19-летняя Дина Исламбекова из туркестанской команды. Чемпионка мира среди молодёжи 2018 года в финале Спартакиады вырвала победу у чемпионки мира и девятикратной чемпионки страны Ляззат Кунгейбаевой.

«В основном победили те же самые боксёры, тот же состав. Последний результат на чемпионате Азии был не очень хорошим, будем теперь стараться работать над улучшением. Впереди чемпионат мира, к этому времени надо в техническом плане поработать с командой, чтобы были хорошие результаты.

Финалистки Спартакиады в любом случае попадают в сборную, резерв будем просматривать. Много очень хороших спортсменок пришли из молодёжной сборной – как Жансая Абдраимова из Жамбылской области, Дина Исламбекова из Шымкента. Эти двое очень понравились, они будут в сборной, посмотрим и других. Команду ждут изменения в плане подготовки, больше упора на технику, главная цель выйти в мировые лидеры и мы к этому приложим все силы,» — поделился главный тренер женской команды Ерик Алгабек.

Чемпионки и призёры Спартакиады-2019 по женскому боксу

48 кг

1. Алуа Балкибекова (Жамбылская область)

2. Анель Кудайберген (Алматинская область)

3. Арайлым Майасар (Алматы) и Толганай Жулдызбек (Нур-Султан)

51 кг

1. Назым Кызайбай (Алматы)

2. Жайна Шекербекова (Шымкент)

3. Ангелина Лукас (Туркестанская область) и Жансая Абдраимова (Жамбылская область)

54 кг

1. Дина Жоламан (Акмолинская область)

2. Аида Туякбай (Шымкент)

3. Айгерим Ошакбай (Жамбылская область) и Балауса Муздиман (Алматинская область)

57 кг

1. Айжан Ходжабекова (Карагандинская область)

2. Сания Султанкызы (Нур-Султан)

3. Владислава Кухта (Костанайская область) и Даметкен Келимбет (Кызылординская область)

60 кг

1. Римма Волосенко (Нур-Султан)

2. Карина Ибрагимова (Акмолинская область)

3. Лилия Муразымова (Костанайская область) и Арайлым Камарова (Атырауская область)

64 кг

1. Милана Сафронова (Карагандинская область)

2. Мадина Нуршаева (Шымкент)

3. Жансая Балтабекова (Акмолинская область) и Сандугаш Абильхан (Жамбылская область)

69 кг

1. Дарига Шакимова (Алматы)

2. Баян Акбаева (Алматинская область)

3. Таншолпан Алиева (Кызылординская область) и Марина Вольнова (Нур-Султан)

75 кг

1. Акерке Бакытжан (Кызылординская область)

2. Арайлым Бегдильда (Жамбылская область)

3. Гузаль Садыкова (Алматинская область) и Надежда Рябец (Костанайская область)

81 кг

1. Фариза Шолтай (Шымкент)

2. Молдир Базарбаева (Акмолинская область)

3. Алтын Мукушпекова (Нур-Султан) и Аида Ондаш (Кызылординская область)

+ 81 кг

1. Дина Исламбекова (Туркестанская область)

2. Ляззат Кунгейбаева (Нур-Султан)

3. Оксана Свиридова (Карагандинская область) и Умида Садыкова (Алматы)