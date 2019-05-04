В Алматы завершился Чемпионат Казахстана по шахматам среди мужчин. После 11 туров в классике звание чемпиона страны завоевал гроссмейстер Нурлан Ибраев. 12 сильнейших шахматистов республики сошлись в борьбе за звание чемпиона и призовой фонд в 2,5 млн тенге.

Обладателей второго и третьего места впервые в истории республиканских чемпионатов определил «Армагеддон» (особая партия, проводимая в случае, если тай-брейк не выявляет победителя), по итогам которого серебро досталось гроссмейстеру Петру Костенко, бронза – гроссмейстеру Ануару Исмагамбетову.

«Это была напряженная игра, ведь мне пришлось сразиться с членами сборной Казахстана. Да и молодое поколение шахматистов сейчас играет на очень высоком уровне, – говорит сорокадвухлетний Н. Ибраев, – Выиграть было непросто, но на этот раз опыт взял верх».

Чемпион Казахстана помимо денежного приза в 600 000 тг. Получил право представлять Казахстан на личном чемпионате Азии, который пройдет с 6 по 16 июня в Китае, а также в Зональном турнире в Узбекистане.

Для Нурлана это второе золото на республиканских первенствах. Первую медаль шахматист взял в 27 лет на мужском Чемпионате 2005 года. В последние годы он занимался тренерской деятельностью. В республиканском первенстве этого года Ибраев принял участие в качестве номинанта от Казахстанской федерации шахмат.

«Нурлан Ибраев — государственный тренер по шахматам Агентства РК по делам спорта и физической культуры, – говорит исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Ирина Грищенко, – И мы только приветствуем, когда тренер сам играет в серьезных соревнованиях. Это помогает ему, во-первых, держать руку на пульсе, а во-вторых, оставаться в форме. И Нурлан показал, что мастерство его никуда не делось за эти годы».

Мужской финал Чемпионата Казахстана проходил по круговой системе в 11 раундов с обсчетом рейтинга ФИДЕ. В чемпионате принимали участие призеры прошлогоднего финала, призеры полуфинала текущего года, чемпионы страны среди юношей, а также члены сборной Казахстана.