Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Бердибек Сапарбаев провел селекторное совещание по реализации социальных мер Елбасы «Әлеуметтік қамқорлық».

Участниками совещания стали представители министерств юстиции, сельского хозяйства, комитетов госдоходов МФ РК, миграционной службы МВД РК. Также в режиме видеоконференции приняли участие заместители акимов областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

«По поручению Елбасы с 1 апреля реализуются меры в рамках новой социальной политики. На 25 мая, обновленная адресная социальная помощь выплачена порядка 185 тысяч семьям», — сказал Б.Сапарбаев, открывая совещание.

Параллельно назначению АСП Минтруда ведется работа по формированию социальных карт. Так, благодаря проводимой работе и интеграции баз данных уже сейчас актуализованы данные порядка 13 миллионов человек.

Глава Минтруда обратил внимание представителей местных исполнительных органов на необходимость системной работы не только с действующими получателями АСП, но и с потенциальными. Он подчеркнул, что мерами господдержки должны быть охвачены также те, кто не подпадает под критерий оказания соцпомощи, но нуждается в поддержке со стороны государства.

«Было поручение главы государства – мы должны обеспечить работой всех, кто трудоспособен. Создать многодетным семьям и лицам с инвалидностью условия для открытия собственного дела. В этой связи вносятся изменения в госпрограмму занятости «Енбек» в части предоставления безвозвратных государственных грантов и льготного микрокредитования», — подчеркнул министр.

Кроме того, он обратил внимание присутствующих руководителей государственных органов на необходимость активизации работы по интеграции баз с системой «Е-халык».

«Люди жалуются, что комиссии приходят и ищут к чему бы придраться. У нас есть информационные системы, которые необходимо использовать и в перспективе отказаться от подомовых обходов. Прошу акиматы серьёзно подойти к данному вопросу», — сказал Б.Сапарбаев.

С 1 апреля т.г. критерий для оказания АСП увеличился с 50% до 70% от прожиточного минимума, составив 20 789 тг. Если средний размер АСП на каждого члена семьи ранее составлял 4 834 тг, то с апреля на каждого ребенка будет выплачиваться 20 789 тг.