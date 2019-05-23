Казахстанцам начислили 700 миллионов тенге несуществующих налогов и 15 лет накручивали пени, заявил спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин и обратился к представителям Комитета госдоходов за разъяснениями, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«У меня на руках информация КГД. По стране сегодня физлицам начислено налоговой задолженности на сумму порядка 700 миллионов тенге по следующим видам налогов: корпоративному подоходному, налогу на добавленную стоимость, соцналогу.

То есть по налогам, которые априори не могут возникать у физических лиц, потому что такие налоги платят только юридические лица. И сумма этой налоговой задолженности за этими физлицами числится 15 лет. И на нее ежегодно накручиваются пени», — сообщил Нигматулин. Он уточнил, что эти физлица не зарегистрированы даже в качестве индивидуальных предпринимателей.

«Вот так вы и накручиваете эти пени 7 миллиардов тенге по стране. Таких примеров очень много — это стало уже системой. Такого нельзя допускать. Таких видов налога нет для физлиц. А вы их начислили, до 15 лет крутите, каждый год в отчетах пишете: вот, пени растут, налоги не сдаются», — возмутился депутат. Вице-министр финансов Канат Баедилов признал ошибку.

По его словам, до 2002 года налоговый учет в регионах велся в локальной информационной системе. Когда эту систему интегрировали и подняли на республиканский уровень, при миграции базы данных оказалось, что у 16 тысяч физлиц начислены долги по налогам бизнеса. Нигматулин заявил, что за 15 лет ошибку можно было давно исправить

. «Складывается впечатление, что налоговая амнистия нужна не только налогоплательщикам. Она нужна и самим работникам Комитета госдоходов, чтобы исправлять свои недоработки. Мы видим, что у физлиц образуются огромные задолженности по налогам. Это вина прежде всего самих налогоплательщиков, никто с них не снимает ответственность. Но зачастую это происходит из-за некачественного налогового администрирования, бессистемного и просто халатного отношения к работе самих налоговых органов», — заявил Нигматулин.