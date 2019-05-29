В дежурную часть Мактаральского РОП поступила информация о том, что житель района занимается незаконным культивированием наркосодержащих растений.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали местного жителя, у которого во дворе дома обнаружили посев наркосодержащего растения, похожего на кусты марихуаны. Полицейские изъяли у задержанного в качестве вещественных доказательств более 200 кустов и направили на экспертизу.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

Полицейские Туркестанской области предупреждают, что незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества влечет за собой уголовную ответственность и наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Пресс-служба ДП Туркестанской области