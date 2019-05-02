Три человека из одной семьи отравились угарным газом в Шымкенте, двое из них скончались, передает МИА «Казинформ».

1 мая в 21 час 2 минуты в диспетчерскую АДС поступило сообщение о том, что по адресу: микрорайон Север, д.1, кв. 32 скончались, предположительно, от отравления угарным газом 2 человека: Елибаева Акмарал Пернебековна, 1972 г.р., и Елибаева Лейла Абдрахманкызы, 2000г.р. Один человек госпитализирован с отравлением тяжелой степени — Елибаев Багнур Абдрахманулы, 1998 г.р.

Прибыв на место вызова, аварийная бригада выявила в квартире нарушение монтажа установки приборов: самовольно установлен проточный водонагреватель в помещении лоджии.

Дымоотводящая труба, гофра проточного водонагревателя, введена в стену лоджии, но не выведена на улицу.

Нет тяги в дымоходе проточного водонагревателя. В квартире проживали квартиранты.

Причины несчастного случая выясняются.