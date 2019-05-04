Суды города Шымкента отказались от служебных автомобилей.

С 6 мая суды города Шымкента в целях оптимизации бюджетных расходов отказываются от служебных автомобилей и переходят на обслуживание такси, сообщает Пресс – служба суда города Шымкента.

Администратор судов по городу Шымкент Нурсултан Байтилесов отметил, что данная модернизация по минимальным расчетам поможет сэкономить бюджетные средства в 2 раза.

Теперь не будет необходимости закупать и обновлять служебные автомобили, не придется платить за сервис и ремонт, не нужно будет покупать топливо, а также содержать в штате водителей.

Пересев на такси, услуга отдается в конкурентную среду, тем самым дается поддержка малому и среднему бизнесу.

Какая компания частного такси будет обслуживать судей определили через тендер.