Суды города Шымкента отказались от служебных автомобилей.
С 6 мая суды города Шымкента в целях оптимизации бюджетных расходов отказываются от служебных автомобилей и переходят на обслуживание такси, сообщает Пресс – служба суда города Шымкента.
Администратор судов по городу Шымкент Нурсултан Байтилесов отметил, что данная модернизация по минимальным расчетам поможет сэкономить бюджетные средства в 2 раза.
Теперь не будет необходимости закупать и обновлять служебные автомобили, не придется платить за сервис и ремонт, не нужно будет покупать топливо, а также содержать в штате водителей.
Пересев на такси, услуга отдается в конкурентную среду, тем самым дается поддержка малому и среднему бизнесу.
Какая компания частного такси будет обслуживать судей определили через тендер.