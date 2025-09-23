В Шымкенте предложены меры по недопущению нарушений в административной практике

В суде города Шымкента состоялся круглый стол на тему «Вопросы исполнения частных определений, вынесенных специализированным межрайонным административным судом города Шымкента».

Мероприятие объединило широкий круг участников: судей судебной коллегии по административным делам суда города Шымкента, председателя и судей специализированного межрайонного административного суда, а также представителей государственных органов.

Главная цель встречи заключалась в том, чтобы детально обсудить причины допущенных нарушений, выявить системные проблемы и наметить меры, которые позволят не допускать подобных ошибок в будущем.

Отдельно было подчеркнуто, что работа не должна ограничиваться только дисциплинарным взысканием сотрудников, допустивших нарушения, а должна быть направлена на комплексное улучшение качества административного судопроизводства.

В своём выступлении судья судебной коллегии по административным делам Калдиева Л.Н. отметила, что вследствие неправомерных действий со стороны отдельных административных органов в суд регулярно поступают иски.

В процессе рассмотрения дел суд выявляет факты нарушений законности и направляет частные определения в соответствующие органы для принятия необходимых мер.

По словам Калдиевой, такие определения играют важную роль в укреплении законности и дисциплины в органах власти.

Она подчеркнула особую значимость строгого соблюдения норм и принципов административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, а также необходимость применения примирительных процедур как эффективного инструмента урегулирования конфликтов.

С докладом выступила судья специализированного межрайонного административного суда Шымкента Умбетова Т.К.

Она представила статистические данные по вынесенным частным определениям, подробно остановилась на наиболее распространённых нарушениях в системе государственного управления и рассказала о принимаемых мерах по их предупреждению.

Участники круглого стола активно обменялись мнениями, поделились практическим опытом и предложениями по повышению эффективности исполнения частных определений.

В завершение заседания судья Калдиева Л.Н. выразила благодарность всем участникам за активную позицию и подчеркнула, что подобные встречи способствуют формированию единого подхода к решению проблемных вопросов, укреплению взаимодействия между судами и государственными органами, а также повышению уровня правовой культуры в обществе.