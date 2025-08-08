Каблуки стали причиной разборок в такси в Шымкенте

В Сети появилась информация о нападении на таксиста в Шымкенте. Пассажирка осталась недовольна местом, куда ее привез водитель, из-за того, что ей было тяжело идти на каблуках, передает NUR.KZ.
Видео из салона такси опубликовал Telegram-канал Halyqstan.
«Вечером 2 августа жительница города вызвала такси, указав точку высадки, однако во время поездки стала требовать от водителя изменить маршрут, не взирая на ПДД. По словам пассажирки, с указанной ею точки высадки было бы неудобно идти на каблуках до конечного пункта назначения», — говорится в посте.
Судя по видеозаписи, водитель до последнего сохранял спокойствие и такт, чего не скажешь о его пассажирке. Женщина не стеснялась в выражениях и, по словам таксиста, даже била его.
Инцидент прокомментировали в ДП Шымкента.
«Полицией участники инцидента установлены. При выяснении обстоятельств оба указали, что претензий и жалоб друг к другу не имеют. Стороны пришли к примирению», — отметили в ведомстве.
В полиции уточнили, что в связи с этим оснований для дальнейшего разбирательства не имеется.