В Министерстве внутренних дел прокомментировали митинги в городах Казахстана, передает пресс-служба МВД РК.



«1 мая в Нур-Султане, Алматы, Семее, Караганде и Актобе, несмотря на официальное обращение Генеральной прокуратуры, состоялись несанкционированные митинги и сборы граждан. Участникам акций была предоставлена возможность свободно и открыто выразить свою общественную позицию и мнение по социальным и другим проблемным вопросам», — отмечается в распространенном сообщении.

«Однако в городах Нур-Султан и Алматы отдельные из собравшихся вели себя агрессивно, допускали выкрики лозунгов запрещенной экстремистской организации ДВК, нарушали общественный порядок. В связи с этим представители акиматов и прокуратуры разъяснили им положения законодательства о порядке проведения мирных митингов, собраний и шествий».

«Отдельные граждане не подчинились требованиям о прекращении незаконных действий. После этого силами полиции были приняты меры к восстановлению общественного порядка и задержанию нарушителей. В результате в столице и Алматы в отделы полиции доставлено 80 граждан. Их действиям будет дана правовая оценка в установленном законом порядке», — добавили в МВД.