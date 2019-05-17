В перинатальном центре Шымкента активно используют метод «Кенгуру»

О том, что это за нововведение сотрудники рассказали в соцсетях.

Метод Кенгуру — это способ выхаживания недоношенных детей, при котором максимально используют физический контакт «кожа к коже» малыша и матери.

Суть метода заключается в том, что детей ежедневно, от одного до нескольких часов в день, выкладывают на открытую поверхность груди мамы или папы. Его использование ускоряет адаптацию малышей к окружающему миру, они лучше развиваются и набирают вес.

Существует несколько ключевых моментов в этом методе: Ранний продолжительный контакт «кожа к коже» малыша и его матери, а точнее тельца малыша (лицом к маме) и материнской груди. Чем более широкая часть кожи соприкасается, тем лучше. Чтобы температура тела сохранялась более равномерно, сверху малыша накрывают теплой мягкой пеленкой и иногда одевают шапочку.



Исключительно грудное вскармливание сцеженным молоком либо непосредственно грудью. Для некоторых особо недоношенных малышей могут быть назначены дополнительные питательные вещества. Поддержка пары мама-малыш. Это означает, что персонал больницы делает все возможное для медицинского, эмоционального, психологического и физического благополучия пары мама-малыш, не разделяя их, начиная от использования ультрасовременного оборудования и кончая психологической поддержкой.