В Шымкенте автомобиль ""Аudi" столкнулся со "Слоном"

В Шымкенте водитель «Аudi» врезался в многотонную автомашину, которая предназначена для подачи бетона на высоту.

Дорожно транспортное пришествие произошло 15 мая около 12 часов дня, на трассе возле населенного пункта Бозарык. По данным полученным на месте ДТП, водитель легковушки не справился с управлением и въехал в корму спецавтотранспортного средства, которое в народе называют «Слоном».

Не смотря на серьезные повреждения, которые получил легковой автомобиль, его водитель отделался легкими ушибами.

В причинам ДТП разбираются полицейские. Сумма ущерба устанавливается.