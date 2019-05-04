Полицейские Шымкента выявили растущее в общественном месте наркотическое растение.

3 мая 2019 года в Департамент полиции города Шымкент поступило сообщение, что на одной из центральных улиц растет растение наркотического происхождения.

Сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом ДП г. Шымкент незамедлительно прибыли по указанному адресу и выявили, что в цветнике у остановки на одной из центральных улиц города растут наркотические растения «конопля» и «мак».

Данный факт зарегистрирован по части-1 статьи-300 УК РК в ЕРДР Аль-Фарабийского РУП ДП г. Шымкент. В настоящее время назначены экспертизы, ведется досудебное расследование.

Если у вас будут сведения о наркопреступлениях, просим сообщить по номерам 98-00-61, 97-65-25.

Напомним, что фото Любовь Доброта опубликовала в социальных сетях 2 мая.

Информация о нарконаходке полицейскими появилась с тех же социальных сетях 4 мая.