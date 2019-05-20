В микрорайоне «Нурсат» в доме, пострадавшем от ливня, отремонтируют крышу

В Шымкенте в микрорайоне «Нурсат» проливной дождь залил несколько квартир в доме № 47. Жильцы квартир, расположенных на 8-9 этажах, пытались справиться с потопом собственными силами, но, увы не получилось.

Стихия за окном превратилась в стихию в доме. Жителей квартир на последних этажах в доме № 47 в микрорайоне «Нурсат» залил проливной дождь. Вода текла с потолка настоящими ручьями: по стенам, люстрам и светильникам. Ее пострадавшие от стихии хозяева квартир собирали чашками и тазами.

Со слезами на глазах Динара Шопанова рассказывает о том дне. Когда с потолка ее квартиры полился самый настоящий дождь, женщина с 9 месячным ребенком на руках просто не знала куда бежать.

«Сначала я побежала к щитку, к нему уже подбиралась вода и я сразу же выключила свет. Мужа дома не было и я просто в панике была. Потом вытащила всю посуду что в доме была чтобы собирать воду. Мы же вот только недавно ремонт сделали, взяли на него кредит миллион двести тысяч, до сих пор выплачиваем! Кто нам возместит ущерб?», — возмущается Динара Шопанова, жительница дома №47 мкр.Нурсат.

Мокрые корпе и вещи Динара теперь сушит на балконе, благо погода сегодня солнечная. Люди обратились в КСК и ипотечную компанию, чтобы те устранили неполадки по гарантии. Но те отправили шымкентцев к застройщику. В компании сказали, что гарантийный срок истек два года назад, но тем не менее пообещали отремонтировать крышу за свой счет.

«Крышу мы готовы хоть сегодня починить, но там должно все подсохнуть. На крышах этих домов есть трубы по которым после снега и дождя вся вода стекает вниз. На них были установлены сетки, но мы сегодня выяснили, что на некоторых трубах таких сеток не было. Значит их кто-то убрал оттуда. Поэтому трубы были забиты мусором и вода там накапливалась. А утечка возникла из-за трещин на рубероиде. Их нужно менять каждые пять лет и время уже подошло», — рассказал Садулла Калыбеков, генеральный директор ТОО «Корпорация Ак ордасы».

Отметим, что эти сине-белые девятиэтажки сдали в эксплуатацию 4 года назад. Жильцы не раз жаловались на качество строительства этих домов: стены в первые годы уже покрылись трещинами, канализационная система неисправна. Построили эти дома по программе Нурлы Жол.