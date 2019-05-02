Приближается значимая для миллионов казахстанцев дата – 74-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне.

В последние годы важной составляющей празднования Дня Победы не только в Казахстане, но и в странах СНГ, в десятках государств мира стало проведение шествия «Бессмертного полка». Это когда потомки – дети, внуки и правнуки солдат Великой Отечественной войны, тружеников тыла выходят с портретами своих предков и идут одной колонной к мемориалам славы, памятникам воинов. Главная цель «Бессмертного полка» – сохранение личной памяти о поколении, прошедшем через войну.

Участие в «Бессмертном полку» – строго добровольное.

Впервые в Шымкенте «Бессмертный полк» прошагал 9 мая 2014 года. Сегодня можно сказать, что шествие «Бессмертного полка» в Шымкенте стало одной из добрых традиций города.

В годы Великой Отечественной войны из Южного Казахстана на фронт ушли около 140 тысяч человек, еще больше трудилось на предприятиях и в колхозах. Наш город и область приняли тысячи эвакуированных людей, десятки заводов и фабрик, передислоцированных вглубь страны из оккупированных фашистами территорий. Наш долг – сохранить память о ратном и трудовом подвиге земляков.

Согласно предварительному плану мероприятий Дня Победы праздник начнется в 9:00. Колонна «Бессмертного полка» будет по традиции формироваться 9 мая на площадке перед центральным стадионом имени Кажимукана с 8 до 9 утра. Желательно с собой иметь предварительно изготовленный штендер с портретом ветерана (прадеда, деда, родственника).

Следите за прогнозом погоды, если будет дождь, не забудьте про зонтик.

После шествия колонны «Бессмертного полка» к обелиску Данк (Славы) начнется митинг, затем – возложение цветов к Вечному огню, на Мемориале славы.

Акимат города Шымкента готовит интересную праздничную концертную программу. По традиции запланировано угощение ветеранов солдатской кашей, приготовленной в военно-полевой кухне.

Уверены, что в нынешнем году празднование Дня Победы в Шымкенте пройдет на достойном уровне, безупречно.

Фарида Шарафутдинова