Накануне Дня Победы в Шымкенте прошел футбольный турнир памяти ветерана войны и футбольного тренера Виктора Плясунова.

Имя Виктора Петровича Плясунова известно всему старшему поколению шымкенцев. Москвич, воин, орденоносец он прошел войну от оборону Москвы до взятия Берлина.

После войны посвятил себя футболу, играл в армейских командах. А в начале 50-х годов прошлого столетия приехал поднимать футбол в Казахстан.

Сотни чимкентских мальчишек обязаны ему своей футбольной карьерой.

8 мая 2019 года, в канун Дня победы, они теперь уже убеленные сединами, устроили футбольный турнир памяти своего учителя. Играли мальчишки на прекрасных полях спортивного комплекса БИИК. На полях, о которых ветераны могли только мечтать.

Юные футболисты, 2007 года рождения, сыграли на славу. Победили воспитанники клуба «Ордабасы», которые выстояли в игре с командой футбольной академии и забили победный гол на последней минуте встречи.

На играх присутствовали дети, внуки и правнуки Виктора Петровича Плясунова.