В Шымкенте на территории скотного рынка в столовой загорелся газовый баллон.

Такое сообщение поступило на пульт «101» в минувшее воскресенье. Происшествие было зафиксировано на восточной окраине города на территории скотного рынка.

Очевидец сообщил, что возгорание газового баллона произошло в столовой. На место происшествия было направлено 4 единицы специальной техники. Прибывшие на место пожарные, рискуя жизнью, вытащили взрывоопасный баллон в безопасное для окружающих место.

К этому времени огонь уже успел перекинуться на потолочное перекрытие асханы. Но оперативные действия пожарных расчетов предотвратили распространение огня.

Проводится расследование причин возгорания.