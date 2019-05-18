В ликвидации аварии на магистральном водопроводе принимали участие 32 сотрудника водоканала, 7 единиц техники, 6 мотопомп Службы пожаротушения и оперативно-спасательного отряда ДЧС г. Шымкент.

17.05.2019 г. в 22 часа 20 минут поступило сообщение от дежурного ТОО «Водные ресурсы маркетинг» о том, что в мкр. Кайтпас-1 Каратауского района по ул. Толеметова произошла авария в виде прорыва магистральной водопроводной трубы диаметром 250 мм.

К месту вызова 22 часа 32 минуты прибыла аварийная служба, которая выяснила, что в бетонном отстойнике из-за просадки грунта произошел прорыв магистральной трубы (диаметром 250мм). В результате без водоснабжения остались 8 тысяч абонентов г.Шымкент.

Ремонтно-восстановительные работы на данном участке выполняли

22 работника ТОО «Водные ресурсы маркетинг». Также на месте аварии были задействованы 32 сотрудника, 7 единиц техники, 6 мотопомп Службы пожаротушения и оперативно-спасательного отряда ДЧС г.Шымкент.

Пожарные и спасатели на месте происшествия проводили откачку воды на территории частного жилого дома и частично самой улицы. Всего откачено 360 м/куб. Жертв и пострадавших нет.

К утру 18 мая в 03 часа 30 минут ремонтно-восстановительные работы завершены с полной подачей водоснабжения 8000 (восьми тысячам) абонентов.