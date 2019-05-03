В Шымкенте впервые проведут операцию на сердце по новейшей методике

В Шымкенте больным с сердечной недостаточностью будут проводиться сложнейшие операции по новому методу. Это стало возможным благодаря двустороннему меморандуму, заключенному между акимом города Габидуллой Абдрахимовым и председателем правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Юрием Пя.

В рамках меморандума первая операция по сохранению клапанов сердца новым способом будет проведена сегодня в городском кардиологическом центре. Известный кардиохирург Юрий Пя покажет местным врачам мастер-класс.

Помимо этого, в целях повышения квалификации предусмотрен обмен опытом между шымкентскими медиками и специалистами Национального научного кардиохирургического центра.

Стоит отметить, в Шымкенте ежегодно в очередь на проведение операции на клапане сердца регистрируется около 3 тысяч человек. Ранее их направляли в Астану или Алматы.