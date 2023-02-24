В Шымкенте провели мастер-класс: малоинвазивное шунтирование коронарных артерий

Жизнь 67- летнего мужчины в руках высококвалифицированных специалистов. Пенсионеру диагностировали ишемическую болезнь сердца с поражением двух сосудов.

Малоинвазивное шунтирование коронарных артерий выполняется в рамках мастер-класса с участием кардиохирурга из Астаны. Современный, малотравматичный способ проводится без рассечения грудины, что обеспечивает быстрый процесс восстановления.

Бекжан Перменов, руководитель реанимационной службы НАО «Центр сердца Шымкент»:

«Сейчас пациент не дышит, за него это делает аппарат искусственной вентиляции легких, давление поддерживается в пределах нормы, через пищевод поставили ему датчик ультразвука для того, чтобы контролировать работу сердца, клапанов во время операции и расположение тканей — это все во время операции нужно контролировать».

Раньше ишемическую болезнь сердца лечили только с помощью проведения шунтирования. Процедура проводилась со вскрытием грудной клетки и пациент нуждался в долгом восстановлении. В современной кардиохирургии врачи стремятся к менее травматичным и безопасным хирургическим вмешательствам.Особым спросом пользуется малоинвазивное шунтирование коронарных артерий, новый метод кардинально отличается от полостного.

Алибек Тойбаев, заведующий кардиохирургическим отделением медицинского центра УДП РК г.Астаны:

«Конечно такие операции немного длительнее, чем традиционные, так как малый доступ немного затрудняет проведение некоторых этапов, где-то на 20% по времени дольше, однако процесс реабилитации идет гораздо быстрее. При традиционном доступе, пациенту нельзя ложиться на бока, водить машину, то при этом доступе это все разрешено. При успешном развитии этой технологии данные методики будут успешно внедрены в практику кардиоцентра Шымкента и жители южного региона смогут получать помощь не выезжая со своего региона».

По словам специалиста в Казахстане необходимо внедрять современные малоинвазивные методы хирургии, в том числе для развития медицинского туризма.

Алибек Тойбаев, заведующий кардиохирургическим отделением медицинского центра УДП РК г.Астаны:

«Очень хотелось бы, чтобы малоинвазивная хирургия развивалась в Казахстане более быстрыми темпами. Шунтирование из алого доступа к сожалению, не так распространено. Если наши Республиканские центры будут более активно развивать данную технологию я думаю. что через некоторое время — это очень хорошо отразится на медицинском туризме».

Мастер-классы от высококвалифицированных кардиохирургов способствуют развитию кардиологической службы Шымкента. Местные специалисты приобретают опыт использования современных методов хирургического вмешательства, для того, чтобы местные жители получали всю необходимую помощь не выезжая в соседние города и страны.