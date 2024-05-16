Сердце, которое не сдается: 76-летний пенсионер прооперирован в Шымкенте

В Шымкенте медицинский персонал центра сердца продемонстрировал свое мастерство и высокий уровень профессионализма, успешно проведя операцию на открытом сердце 76-летнему пациенту с использованием аппарата искусственного сердца.

Эта сложная процедура, стоимость которой составила 2 миллиона 900 тысяч тенге, стала возможной благодаря системе обязательного социального медицинского страхования, которая обеспечивает доступность таких операций для пациентов с серьезными заболеваниями, такими как повреждения сердечно-сосудистой системы.

Пациенту Бахадыру Исанову, пенсионеру с серьезными проблемами со здоровьем, врачи центра сердца предложили комплексный подход к лечению, включая хирургическое вмешательство на открытом сердце.

Эта операция является одной из многих, которые ежегодно проводятся в городе, спасая жизни более 500 человек.

В рамках системы обязательного социального медицинского страхования, доступность сложных операций для лечения заболеваний сосудов головного мозга и болезней сердца значительно увеличена, что позволяет больным получать необходимую медицинскую помощь в нужный момент.

В настоящее время в Шымкенте функционируют 10 медицинских учреждений, предоставляющих высокотехнологичные виды медицинской помощи.

Это свидетельствует о том, что город является одним из центров медицинского обслуживания в регионе, где пациенты могут рассчитывать на качественное лечение и современное оборудование.

Врачи центра сердца, проводившие операцию на открытом сердце для Бахадыра Исанова, продемонстрировали свою высокую квалификацию и готовность к сложным медицинским задачам, что является неотъемлемой частью успешного лечения пациентов с серьезными заболеваниями.

Таким образом, благодаря системе обязательного социального медицинского страхования и наличию высококвалифицированного медицинского персонала в Шымкенте, пациенты с серьезными заболеваниями могут рассчитывать на качественное лечение и высокий уровень медицинской помощи.

Операция на открытом сердце для 76-летнего Бахадыра Исанова является ярким примером того, как современные медицинские технологии и профессионализм врачей способны спасать жизни и улучшать качество жизни пациентов с серьезными проблемами со здоровьем.